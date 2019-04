’Uber $100 miljard waard op beurs’

Dat meldt Reuters. Daaruit volgt een waardering van momenteel $100 miljard voor Uber. Daarmee zou de beursgang van Uber één van de grootste op techgebied ooit worden.

Met het kapitaal zullen aandeelhouders van het eerste uur willen uitstappen.

Het bedrijf dat bemiddelt tussen reizigers en taxichauffeurs aangesloten bij zijn app, probeert met het kapitaal in de eigen markt concurrent Lyft - dat onlangs een tot nu toe teleurstellende gang naar de beurs maakte - van zich af te houden.

Ook in het buitenland kopiëren concurrenten zijn model. Uber is begonnen met maaltijdbezorging, vaar- en truckdiensten.

Uber, in 2009 opgericht door Travis Kalanick en Garrett Camp, zal donderdag documenten voor de beursnotering aanbieden bij de toezichthouder SEC in de Verenigde Staten. Het heeft vorig jaar voor $50 miljard aan boekingen afgerekend bij een omzet van $11,4 miljard, ruim 40% meer dan in het jaar ervoor.

