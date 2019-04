Zorgen groei en handel drukken Nikkei

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 0,5 procent lager de dag uit op 21.687,57 punten. Een stijging van de Japanse machineorders in februari had weinig impact op de handel. Japan Display zakte 8,1 procent. De schermenmaker heeft nog geen akkoord gesloten met een externe partij over een samenwerking. Het bedrijf liet eerder weten een deal in de eerste helft van de week te verwachten. Suruga Bank dikte meer dan 16 procent aan. Volgens zakenkrant Nikkei is de bank in gesprek met vier partijen, waaronder Nojima en SBI Holdings, over financiële steun.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een overwegend lager beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,3 procent in. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde een fractie. Crown Resorts zakte ruim 9 procent, na een winst van ruim 19 procent een dag eerder. Het Amerikaanse Wynn Resorts trok zijn overnamebod op het Australische casinobedrijf weer in nadat de Australiërs het voorstel hadden gelekt.