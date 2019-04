'Brexit en rente in focus op Damrak'

De EU-leiders komen woensdagavond in Brussel bijeen om te bepalen of ze de Britse premier Theresa May uitstel geven voor de brexit. Ze wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni. EU-president Donald Tusk roept de leiders op een langer brexituitstel te overwegen dan waar May zelf om vraagt.

Op het Damrak zag maaltijdbestelsite Takeaway.com in het eerste kwartaal de bestellingen op jaarbasis met 51 procent toenemen. In Nederland namen de orders van de onderneming achter onder meer Thuisbezorgd.nl met 17 procent toe en in Duitsland met 31 procent stuks.

Probiodrug

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) liet weten het Parijse kantorenpand Tour Majunga te verkopen voor een bedrag van 850 miljoen euro een consortium van institutionele partijen. URW verwacht de verkoop begin juli af te ronden. De vastgoedonderneming zegt dat de opbrengsten van de deal hoger liggen dan de boekwaarde van het pand.

Biotechnologiebedrijf Probiodrug haalde met een private plaatsing van bijna 4,1 miljoen aandelen in totaal 8,2 miljoen euro op. De effecten werden onder meer geplaatst bij een consortium van strategische investeerders onder leiding van Claus Christiansen, oprichter en voorzitter van Nordic Bioscience.

Euro

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 559,66 punten en de MidKap verloor 0,3 procent tot 798,57 punten. De beurzen Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de min op 26.150,58 punten. De S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq daalden 0,6 procent.

De euro was 1,1261 dollar waard, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 64,24 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 70,82 dollar per vat.