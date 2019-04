Snellere omzetdaling bij TSMC

De omzet zakte met 23,1 procent in ten opzichte van een jaar eerder, tot 79,7 biljoen won. Dat is omgerekend zo'n 2,3 miljard euro. In februari was sprake van een krimp in de opbrengsten van 5,8 procent en in januari van 2,1 procent.

TSMC stelde recent zijn omzetverwachting voor het hele kwartaal al naar beneden bij. De grote toeleverancier van Apple heeft meer last van een fout met chemicaliën dan eerder verwacht. Er moesten meer siliciumplaten, waar computerchips van worden gemaakt, worden weggegooid dan eerder werd aangenomen. De onderneming verwacht de productieachterstand wel weer in te kunnen lopen in het tweede kwartaal.