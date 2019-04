Shell stapt uit lng-project met Gazprom

Ingewijden hadden eerder tegen zakenkrant Vedomosti gezegd dat Gazprom wil dat Shell zich terugtrekt uit het project, terwijl Shell juist in het project zou willen blijven. In september 2015 werd bekend dat Gazprom en Shell onderhandelingen voerden over samenwerking bij de bouw van een lng-fabriek in de haven van Oest-Loega, ten westen van Sint-Petersburg en in juni 2016 werd een overeenkomst getekend. De lng-fabriek zou een capaciteit van 13 miljoen ton moeten krijgen en in 2023 in gebruik worden genomen.

In december meldde de Russische krant Kommersant dat Shell wilde dat de exportcapaciteit van de fabriek met 30 procent verhoogd zou worden. Ook werd die maand bekend dat Gazprom een intentieverklaring had getekend met het Japanse Itochu over mogelijke samenwerking bij het project.