BAM aan de slag op Science Park Utrecht

BAM begint deze maand aan het project in opdracht van Kadans Science Partners. Naar verwachting wordt het gebouw in 2022 opgeleverd. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Eerder maakte BAM al bekend in Heemstede een nieuwe polikliniek te bouwen voor de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Met het project, dat in 2020 klaar moet zijn, is een bouwsom van 6,8 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande locatie Meer en Bosch, die 2400 vierkante meter aan extra ruimte moet opleveren.

BAM won ook aanbestedingen voor de bouw of verbouwing van gemeentehuizen. De onderneming gaat in het Groningse Hoogezand een nieuw gemeentehuis voor de gemeente Midden-Groningen bouwen. BAM verwacht het nieuwe gemeentehuis in 2020 op te leveren. In de gemeente Ermelo won BAM samen met WSi Techniek de aanbesteding voor de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis in de Gelderse plaats.