'Ordergroei Takeaway in lijn met verwachtingen'

Zo is de website van Pizza.de inmiddels naar het platform van Takeaway.com verhuisd, en de andere websites moeten spoedig volgen. De kenners gingen ook specifiek in op de prestaties van het segment 'andere leidende markten', waar de bestellingen met 126 procent aandikten tot 12,3 miljoen. Dat werd volgens RBC aangejaagd door de 10bis-overname in Israël. RBC hanteert een outperform-advies op Takeaway en een koersdoel van 70 euro.

Ook ING verklaarde dat het handelsbericht van Takeaway.com in lijn lag met de eigen schattingen en verder weinig verrassingen bevatte. ING wees ook op de integratie van de overname in Duitsland. Volgens de bank is het goed om te zien dat dit snel verloopt. De deal in Duitsland biedt volgens de bank veel mogelijkheden voor kostenbesparingen. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 76 euro voor Takeaway.com.

Het aandeel Takeaway.com noteerde woensdagochtend omstreeks 09.40 uur 0,6 procent hoger op 73,60 euro.