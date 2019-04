Unibail, KPN en Probiodrug gewild op Damrak

De AEX-index koerste rond 11 uur 0,4% hoger bij 561,4 punten. De AMX stond toen 0,5% in het groen bij 802,2 punten.

Beleggers gaan nog steeds gebukt onder oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS, constateert Rabobank. Nederlandse exporteurs schatten de Amerikaanse importheffingen in en zijn somber geworden.

De DAX in Frankfurt won 0,4% net als de CAC-40 in Parijs en de FTSE zakte 0,1%. De EU zou een jaar uitstel voor de Brexit willen afdwingen bij premier May.

Om 14.30 uur komt het rentebesluit van de ECB. De markt verwacht geen wijziging. Het gaat om de toelichting van voorzitter Draghi erna.

De eerste futures voor Wall Street noteerden licht positief. Beurzen sloten dinsdagavond echter met verlies, de Dow verloor 0,7% na een rally.

ING aan kop

KPN, het meest verhandelde aandeel, zou het opdoeken van XS4ALL heroverwegen. ING ziet extra kansen voor het telecombedrijf, nu toezichthouder ACM de markttoegang zou kunnen beperken. Het telecombedrijf ging in aanloop naar zijn aandeelhoudersvergadering vandaag 1,3% omhoog.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen bewoog Unilever (-0,8%) op een verkoopadvies van Barclays, dat het Brits-Nederlandse voeding- en wasmiddelenbedrijf, is gaan volgen. Het koersdoel is €46 tegen €51,80 als slot dinsdag.

Zwaargewicht ING pluste met 0,7%. Shell steeg 0,4%. De Franse vermogensbeheerder Oddo werd positief over de oliesector en Shell specifiek.

Bij chipmachinemaker ASML (+0,2%) verwachten analisten van Bloomberg een lagere kwartaalwinst. Afnemers verwerken minder chips. Maar ASML zal het beter dan sectorgenoten doen, verwacht Bloomberg.

Amerikaanse zakenbanken werden sceptisch over de overnamekansen voor verzekeraar Vivat door ASR (+0,4%). Geen noodzaak, stellen zij.

Verzekeraar Aegon (-0,5%) meldde de terugtocht uit Slowakije. Het verkoopt zijn belang in schadeverzekeringen aan Achmea.

Ahold Delhaize steeg 0,8%. In de markt kwam het bericht van de Britse sectorgenoot Tesco dat claimt bij 30% winstgroei zijn beloofde marges dit jaar te kunnen halen.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield dikte met 1,2% aan. Het verkocht in La Defense in Parijs voor €850 miljoen een groot kantorencomplex. Voor dit Majunga een prima prijs, oordeelt ING.

Bij de middelgrote fondsen noteerde SBM Offshore 2,5% winst. Metalenleverancier AMG werd na forse winst dinsdag 2% teruggezet.

Maaltijdbezorger Takeaway (+1,1%) meldde een stijging van het aantal orders over het eerste kwartaal met 51%. Maar die was voor KBC volgens verwachting.

Probiodrug steeg 23%. Het biotechbedrijf haalde €8,2 miljoen op in een nieuwe kapitaalronde en gaf daarvoor ruim vier miljoen aandelen uit.

