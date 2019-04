Hema verkoopt bakkerijen

De enorme afschrijving van goodwill betekent dat de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn het bedrijf beduidend minder waardeert dan de vorige eigenaar Lion Capital.

Schulden

Om de torenhoge schulden van rond de €800 miljoen terug te schroeven, worden de Hema-bakkerijen verkocht. Het bedrijf denkt er volgens bronnen €100 miljoen voor te kunnen krijgen, maar het is de vraag of dat lukt.

De Hema in de Amsterdamse Kalverstraat. Ⓒ Ronald Bakker

Zorgelijk voor Hema is dat de vergelijkbare verkopen in de winkels vorig jaar sterk achteruit gingen. In het 3e kwartaal zelfs met 4,5%. Critici zien hierin het bewijs dat Hema te duur is geworden.

Warm weer

Jegen geeft echter de schuld aan het extreem warme weer (waardoor de herfstcollectie de mist in ging), aan de sociale onrust in Frankrijk en aan storingen op de site. „Bij piekverkopen liep de site vast, waardoor we een half jaar geen marketing konden doen. Dat scheelde ons 1% van de omzet”, zegt Jegen.

Bekijk ook: Hema wil een wereldmerk worden

De ceo zegt dat het sinds het derde kwartaal beter gaat. „In het vierde kwartaal werd 1,7% minder verkocht. En in de eerste periode van dit jaar is de vergelijkbare verkoop weer positief”, zegt Jegen.

In totaal werd er vorig jaar 2,8% minder verkocht in bestaande winkels. De netto omzet steeg 2,8% naar record van €1,27 miljard. Het bedrijfsresultaat daalde van €123,7 miljoen in 2017 naar €111,7 miljoen in 2018.

Hema wil de komende jaren groeien en de schulden verminderen. In het buitenland worden partners gezocht en gaat het bedrijf ’Hema Amsterdam’ heten.

Meer van zulk financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.