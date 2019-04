Hema-topman Jegen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Warenhuis Hema gooit zijn strategie helemaal om. Voor het eerst in de geschiedenis gaat Hema zijn producten ook via online platforms in Nederland, en via platforms en supermarkten in het buitenland verkopen, zegt topman Tjeerd Jegen van Hema. Welke platforms het zijn wil hij niet zeggen, maar te denken valt aan bol.com of Wehkamp.