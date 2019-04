Van Lanschot wil door met president-commissaris

Duron is al twaalf jaar commissaris bij Van Lanschot Kempen, waarvan de afgelopen drie jaar als voorzitter. Meer dan anderhalf jaar geleden is begonnen met de zoektocht naar een gekwalificeerde en beschikbare opvolger. Het proces om een geschikte kandidaat te vinden met de juiste ervaring en expertise „blijkt uitdagend” en er is meer tijd nodig.

Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering op 22 mei staat verder de herbenoeming van commissaris Bernadette Langius.