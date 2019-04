België te duur, magazijn Decathlon naar Tilburg

In een distributiecentrum wordt immers veel ’s nachts gewerkt, en dat is in België – waar de loonkosten toch al hoog zijn – extra duur. Bovendien moeten de vakbonden akkoord gaan met het nachtwerk. Dat is, door onenigheid over die loontoeslag, nog maar bij een handvol bedrijven gelukt, schrijft zakenkrant De Tijd. Decathlon hoort daar niet bij.

De verhuizing van de distributie naar Tilburg levert ons land 400 à 500 banen op. Decathlon zelf houdt het erop dat de verhuizing nodig is vanwege de enorme groei van de keten in Nederland.