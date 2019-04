’Steeds sterkere signalen afkoeling woningmarkt’

Dat betekent niet dat huizen nu ook goedkoper gaan worden, maar de prijzen stijgen wel minder hard dan eerder. Het aantal huisaankopen daalt ook met zo’n 5%. ABN Amro zet inmiddels voor dit jaar in op een verwachte stijging van de huizenprijzen van 6%.

De woningmarkt is slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Kopers hebben hun vertrouwen in de woningmarkt verloren omdat er minder woningen te koop staan. Dus is er minder keus en komen aankopen moeilijker tot stand. En door de stijgende huizenprijzen lukt het ook niet zomaar meer om een hypotheek af te sluiten voor het huis dat je wil.

Economie

Het afkoelen van de woningmarkt valt samen met de economische groei die over het hoogtepunt heen is, schrijft ABN. De economen van de bank verwachten dat de werkloosheid op korte termijn ook weer op kan lopen. „Dit brengt met zich mee dat de besteedbare inkomens, een belangrijke motor achter de huizenprijsontwikkeling, minder hard zullen stijgen”, schrijven ze.

Een andere motor achter de oververhitting van de woningmarkt draait nog wel op volle toeren. De hypotheekrente blijft voorlopig laag, verwacht ABN.