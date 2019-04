NS-dochter wint Britse treinconcessie

Het bedrijf heeft de aanbesteding gewonnen, heeft de Britse minister voor Transport bekendgemaakt. Wel moet nog een wachtperiode worden afgerond. De concessie, die half augustus ingaat, kan nog met twee jaar worden verlengd als de minister daartoe besluit.

Abellio heeft beloofd nieuwe treinen in te zetten waardoor er meer zitplaatsen beschikbaar komen op de trajecten naar Nottingham, Lincoln en Londen. Ook gaat het bedrijf testen met waterstoftreinen en pakt het stations aan. Reizigers kunnen ook sneller geld terugkrijgen als treinen vertraagd zijn.

Het Schotse Stagecoach verdwijnt mogelijk van het Britse spoor. Het bedrijf werd uitgesloten van de aanbesteding in de East Midlands en twee andere aanbestedingen. De reden was dat Stagecoach niet had voldaan aan de eis pensioenrisico’s op zich te nemen. Op de Londense beurs daalde het aandeel van het spoorbedrijf tot 10 procent. Stagecoach gaat in beroep tegen de beslissing.