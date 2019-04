VW verkent Koreaanse samenwerking voor accu’s

Volkswagen bevestigt te willen investeren in een accufabrikant, maar noemt SK Innovation niet bij naam. De Duitse automaker zet de komende jaren flink in op elektrificatie en wil in de periode tot 2028 bijna zeventig nieuwe elektrisch aangedreven modellen op de markt brengen. Nu haalt de Duitse autofabrikant de accu’s voor die voertuigen nog bij externe leveranciers uit het Verre Oosten, maar daar moeten accu’s van eigen makelij bij komen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik