Productie industrie Groot-Brittannië stijgt

De stijging van de industriële productie was sterker dan verwacht, want economen hadden in doorsnee voorspeld dat er een plus van 0,1 procent zou zijn. In januari ging de productie met een herziene 0,7 procent omhoog op maandbasis.

Het statistiekbureau meldde verder dat de Britse economie in februari met 0,2 procent is gegroeid op maandbasis, terwijl hier gemiddeld op een onveranderde stand was gerekend. In januari was een groei van 0,5 procent te zien.