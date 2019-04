Column: Randstad rijp voor een rit

Welnu, ik heb goed nieuws voor u, de fundamentele opinie en de technische conditie van Randstad schuiven als messing en groef in elkaar. Lees maar verder.

Fundamenteel

Laat ik beginnen met de opmerking dat een rasechte belegger vasthoudt aan de fundamentele bevindingen onder het motto ’De wortels voor een verantwoorde belegging vinden we op het fundamentele veld’. Hier ga ik verder niet op in, FA is immers niet mijn vakgebied.

Maar alleen FA is niet voldoende, uit het koersverloop moet blijken of het wat betreft timing raadzaam is om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Als technische analyse-man wil ik wat dat betreft ook een oneliner aanvoeren en wel ’De prijs is het bewijs, de prijs is de leading indicator’. Alles wat er speelt rondom een fonds moet door de marktspelers worden geabsorbeerd en de finale resultante van dit informatie absorptieproces is de prijs.

Combinatie

In de praktijk is het dus zaak om beide analysetechnieken gecombineerd te gebruiken. Ik zie dat meer en meer actieve beleggers dit doen en dat is een goeie zaak. Maar er zullen altijd notoire tegenstanders zijn van technische analyse. Vraag maar niet aan hen wat zij van TA vinden, aan een kalkoen vraag je ook niet wat hij van Kerstmis vindt.

Fondsconditie

Ik volsta met de opmerking uit het fundamentele kamp dat voor Randstad een koersdoel van 53,10 wordt afgegeven. Knap overigens om tot een dubbeltje nauwkeurig een langetermijnvoorspelling te doen. Maar hoe is het gesteld met de technische conditie? Is op termijn een koerszone van 53+ haalbaar? Dan kan ik met een volmondig ’ja’ antwoorden. Kijk maar naar de afgebeelde grafiek, ik zal een korte opsomming geven van de technische bevindingen.

Het lukte vorige week om met de weekcandle weer boven de gemiddelde lijn te bewegen, ook deze week is mogelijk een witte candle in de maak, een prima start van een stijgende trendfase. Dit wordt bevestigd door mijn swingteller als versnellingsmeter die nog maar in stand 2 staat en door kan naar +9. Ook de RSI als spanningsmeter doet een duit in het zakje door boven de 50-lijn te bewegen. Alle technische metingen leiden tot een zogenaamde UP status op het Dashboard met daaraan gekoppeld een Enter Long (EL) coaching aanbeveling, ofwel een koopkans voor trendvolgende beleggers.

Koersroute

Goed, het fundamentele vizier staat gericht op 53,10, de technische conditie is positief, nu kan een scenario worden geschetst, ofwel een verwachte koersroute, inclusief ontsnappingsclausule. Zolang de koers boven 45,00 noteert kan een stijgende trendfase van start gaan met krap 52 en krap 54 als haalbare koersdoelen. Van 45 naar 54, dat is toch een prima Randstad-rit?

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.