Hema komt met vegan rookworst

Alle bekende voedselproducten van de Hema moeten uiteindelijk een vegan variant krijgen. Eerder kwam er al een vegetarisch saucijzenbroodje in de winkel en onlangs een vegan appeltaart. De tompouce is volgens Jegen nog iets ingewikkelder, maar ook daar wordt op termijn naar gekeken.

Hoezeer Hema ook verbonden is met rookworsten, het bedrijf is niet de eerste met een vleesloze variant. Unox biedt al een vegetarische rookworst aan en de Vegetarische Slager heeft er eentje die ook zonder zuivel, ei en andere dierlijke producten en dus vegan is.

Volgens Jegen is Hema in het verleden al vaak vernieuwend geweest. „Wij waren de eerste winkelketen die producten voor de gewone man betaalbaar maakte, de eerste keten waar mensen in een restaurant bediend werden. Nu willen wij ook de eerste zijn die duurzaamheid betaalbaar maakt voor iedereen in Nederland.”

Eerder dit jaar werden al plannen uit de doeken gedaan om het gebruik van plastic terug te dringen. Zo moet volgend jaar al het plastic voor eenmalig gebruik eraan geloven. In de jaren erna wordt meer gekeken naar verpakkingen en ander plastic. Hema is al eerder dan gepland volledig over op duurzaam katoen.