Powerbanks huren op locatie

Met de Batterybox hoeven horecaondernemers geen telefoons van klanten meer op te laden. Ⓒ EIGEN FOTO

Rotterdam - Veel horecaondernemers worden gek van de vraag van klanten of ze even hun telefoon mogen opladen. Tacco Marijnen biedt een oplossing aan in de vorm van een Batterybox: een kastje gevuld met powerbanks die gasten kunnen huren.