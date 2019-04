Winst The Greenery verdampt door zomerhitte

Dat heeft er toe geleid dat The Greenery, een van de grootste groente- en fruitbedrijven in Europa, zijn nettowinst heeft zien dalen van €12,5 miljoen in 2017 tot €2 miljoen afgelopen jaar. Ook de omzet daalde 11,3% tot €991,9 miljoen. Het winst voor afschrijvingen (ebitda) kwam uit op €4,5 miljoen tegen €16,7 miljoen in 2017.

Naast het slechte weer wijt de de groente- en fruithandelaar uit Barendrecht de slechtere resultaten aan de toegenomen concurrentie. Met name in Duitsland moet The Greenery harder vechten om de groentela of de fruitmand te mogen vullen.

Wensen consument

The Greenery verwacht dit jaar forse groei vanwege de invoering van de nieuwe strategie. Daarbij komen de wensen van consumenten steeds meer centraal te staan. Via digitale technologie worden klantbehoeften sneller in beeld te krijgen en daarna te handelen. Als consumenten bijvoorbeeld meer snoeptomaten kopen, moet de levering daarvan ook toenemen.

Hoewel de groente- en fruithandel volledig inzet op groei in 2019, kan die groei volgens de coöperatie verstoord worden door Brexit-perikelen.