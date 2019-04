Oddo positiever over olie-aandelen

Het advies voor olieproducenten en oliedienstverleners wordt verhoogd. Volgens Oddo bieden oliebedrijven een combinatie van een goede kasstroom, sterke balansen en aantrekkelijke waarderingen. De Frans-Duitse vermogensbeheerder verwacht dat de spanningen op de oliemarkt zullen aanhouden door geopolitieke risico's en een afzwakkende Amerikaanse schalieproductie.

Wat betreft oliefondsen spreekt Oddo zijn voorkeur uit voor Shell en Total vanwege de ruime blootstelling van die bedrijven aan lng. Het advies voor Shell staat op buy.

Het aandeel Shell noteerde woensdag omstreeks 12.10 uur een plus van 0,9 procent 28,95 op euro. In de MidKap was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore de grootste stijger met een plus van 3 procent op 17,44 euro.