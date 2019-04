Walmart neemt nog meer robots in dienst

Binnenkort ook in Nederlandse supermarkten? Deze robot scant schappen op uitverkochte producten. Ⓒ AFP

Amsterdam - Supermarktketen Walmart, nu nog de grootste private werkgever voor mensen in de Verenigde Staten, gaat extra robots in dienst nemen. In liefst 300 winkels komen wagentjes te rijden die de schappen nalopen op uitverkochte producten.