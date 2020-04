’Korting tot 50% op nieuwe auto’s’

Dat stelt de Duitse autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer tegen het Duitse Focus Online. Door de coronacrisis stortte de Duitse automarkt 38% in. Niet alleen de opgebouwde voorraad noopt autoverkopers tot hogere korting. Ook zullen er geen dure verkoopcampagnes nodig zijn en kunnen autokopers profiteren van hoge milieubonussen.

De Duitse automarkt heeft eerder dergelijke hoge kortingen meegemaakt, aldus Dudenhöffer op. Zo konden in augustus 2017 kortingen van meer dan 30% worden behaald via de milieubonus - tot 46% voor een VW Passat en Skoda Octavia of 44% voor de VW Golf. Volgens de marktanalist zitten er nu nog hogere kortingen in. “Kortingen tot 50% zijn niet ondenkbaar.”

SUV’s

Vooral SUV’s zullen goedkoper worden, verwacht Dudenhöffer. Handelaren moeten ervan af, want ze hebben hier grote voorraden van opgebouwd en dat zorgt voor hoge kosten.

Alleen met hoge kortingen raken de autobouwers niet kwijt, stelt Dudenhöffer. Autoverkopers moeten volgens hem met ’intelligente aanbiedingen komen, die de risico’s bij klanten wegnemen’, bijvoorbeeld auto-abonnementen die een half jaar geldig zijn.

Nederlandse markt

In hoeverre de Duitse inzinking van de automarkt invloed heeft op de Nederlandse markt is de vraag, omdat die duidelijk van elkaar verschillen. Ruim de helft van de nieuwe auto’s is hier een leasebak, waarbij vooral de totale gebruikskosten van de auto gedurende de leaseperiode belangrijk zijn. Een lagere aanschafprijs is een onderdeel van die gebruikskosten. Leasemaatschappijen lieten overigens eerder in deze krant al weten coulant om te gaan met klanten die door de coronacrisis hun inkomsten hebben zien wegvallen.