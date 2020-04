’Mooie deal’ voor auto uit de showroom

De Duitse automarkt kromp in maart 38%. Ⓒ ANP

Amsterdam - Mensen die nu een nieuwe auto uit voorraad kopen bij de dealer, kunnen weleens spekkoper zijn. Door de coronacrisis is de omzet in de autohandel rond de 40% gekelderd. Voor verkopers is er veel aan gelegen om de voorraad te verkopen, zodat er extra geld binnenkomt.