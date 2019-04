Meeste Nederlanders werken regelmatig over

Dat blijkt uit onderzoek door hr-dienstverlener ADP onder ruim 10.000 werknemers in Europa, van wie 1400 in Nederland.

Nederlanders werken met 54% gemiddeld wel iets minder vaak over dan andere Europeanen, van wie 60% zelf aangeeft extra uren te maken. Gemiddeld zijn dat vijf uren per week. Meer dan een kwart werkt in Europa zes tot tien uur extra, een op de acht (12%) meer dan tien uur per week. In Nederland is dat iets minder met 20% die zes tot tien uur extra maakt en 10% die zegt meer dan tien overuren te maken.

In Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt het meest overgewerkt. Jongeren tot 24 werken ook vaker over dan ouderen.

Onderwijs

Vooral medewerkers in het onderwijs maken veel overuren: 69% van de docenten in Europa werkt minimaal vijf uur per week extra. Ook in Nederland werken veel onderwijzers onbetaald over. In de sectoren IT & telecom en de financiële dienstverlening worden de langste weken gemaakt. Hier werkt men het vaakst tien of meer uren onbetaald over, meer dan een hele werkdag dus.

„Het is bekend dat veel werkgevers worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. „Dat werknemers daardoor soms langer door moeten werken, past in dat plaatje. Veel werkgevers belonen hun personeel alleen niet voor het overwerk. Dit kan mogelijk ten koste gaan van de motivatie van werknemers, zorgen voor een hoger risico op een burn-out en een verminderde arbeidsproductiviteit. Een situatie die voor zowel medewerkers als werkgevers onwenselijk is.”