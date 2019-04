LIVE – Draghi praat markten de put in

Verslaggever Dorinde Meuzelaar en beursredacteur Pieter van Erven Dorens twitteren onderaan dit artikel live over de gebeurtenissen in Frankfurt en de reacties.

Zoals verwacht tornt de ECB ook deze keer niet aan de belangrijkste rentetarieven. Bovendien herhaalt de centrale bank de verwachting dat er tot eind dit jaar niets aan de rente verandert.

Op de persconferentie die op het rentebesluit volgt toont ECB-president Draghi zich van zijn somberste kant. Hij verwacht onder meer dat de economie het nog een tijdje zwaar zal houden.

De markten somberen met Draghi mee: de rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties staat om kwart over drie op -0,03%. De euro valt 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Draghi geeft vooralsnog geen extra toelichting op de aankondiging dat hij de pijn van banken om negatieve rentes gaat verlichten. Nu staat de depositorente op -0,4%. Dat houdt in dat banken moeten betalen om geld bij de ECB in Frankfurt te stallen. Dat vreet aan de marges bij banken. Twee weken geleden hintte Draghi erop dat er mogelijk maatregelen komen om die pijn te verlichten, maar het is nog duidelijk wat de ECB hier aan wil doen.

De ECB is trouwens een dag eerder met het rentebesluit, normaal gesproken vindt de persconferentie op donderdag plaats. Dat heeft te maken met de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die vindt deze week ook plaats.