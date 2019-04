Wehkamp-baas Coelewij zat nog vol ideeën

Voor veel betrokkenen kwam het vertrek van Wehkamp-baas Coelewij als donderslag bij heldere hemel. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Dinsdagavond zaten we nog een tijdlang te praten over de plannen van Wehkamp. We maakten afspraken voor een ontmoeting in Zwolle en voor interviews. De volgende dag is topman Piet Coelewij van Wehkamp ineens vertrokken. Het ontslag moet voor hem als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen, hoewel dat bij Wehkamp wordt ontkend.