Delta Air Lines positiever na goed kwartaal

De omzet kwam in de verslagperiode uit op 10,5 miljard dollar, een stijging van 7,5 procent. Vorige week zei Delta nog uit te gaan van een stijging van 7 procent toen het passagiersrecords bekendmaakte. De winst bedroeg 730 miljoen dollar, tegen 557 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het tweede kwartaal verwacht Delta een omzetgroei van tussen de 6 en 8 procent. Voor heel 2019 denkt Delta nu aan een omzetgroei van 7 procent, waar het bedrijf eerder uitging van een toename van 5 procent. Delta heeft in tegenstelling tot veel Amerikaanse concurrenten geen Boeing 737 MAX-toestellen in de vloot. De maatschappij heeft dan ook geen last van het aan de grond houden van die vliegtuigen.