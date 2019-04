OPEC ziet krapper aanbod op oliemarkt

Volgens het rapport daalde de productie bij de leden van de OPEC vorige maand met 534.000 vaten per dag naar dagelijks iets meer dan 30 miljoen vaten. In Venezuela was sprake van een afname met 289.000 vaten naar 732.000 per dag. Als de OPEC-productie op dat niveau zou blijven, dan zullen de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal en volgend jaar kwartaal flink afnemen, denkt de organisatie.

De Saudische olieminister Khalid Al-Falih zei eerder deze week dat hij vindt dat de OPEC samen met partners als Rusland en Kazachstan de overeenkomst voor een productiebeperking moeten verlengen voor de rest van dit jaar. Dit akkoord loopt eind juni af. Die maand wordt er vergaderd door de OPEC en zijn bondgenoten.

Inmiddels hebben de olieprijzen de hoogste niveaus van dit jaar bereikt. Dat heeft ook te maken met het oplopende geweld in het olierijke Libië. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde woensdagmiddag 0,6 procent hoger op 64,39 dollar en Brentolie klom 0,4 procent tot 70,90 dollar per vat.