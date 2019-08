Beurs begint in mineur aan nieuwe week

Kort na de opening staat de AEX-index op 540,3 punten, een verlies van 0,3%. De Midkap-index gaat 1% achteruit naar 784 punten. Elders in Europa kleuren de koersenborden overwegend rood. De Franse CAC-40 stapt 0,2% terug, de Duitse DAX-index staat onveranderd. In Azië sloten de belangrijkste beurzen vannacht ook met verlies. De Nikkei in Japan liet 2,2% liggen, ondanks een handelsdeal tussen Washington en Tokio.

De beurzen zijn onder meer geschrokken van het verder terugvallen van de yuan. De Chinese munt gaat richting de $7,20. Ook de vrijdag aangekondigde nieuwe importheffingen over en weer tussen China en de VS doen de stemming geen goed. Donald Trump heeft inmiddels wel laten weten dat China gewoon wil onderhandelen over een uitweg uit de handelsoorlog. Die gesprekken staan voor volgende week gepland, als een delegatie uit Peking Amerika bezoekt.

Op de Amsterdamse hoofdgraadmeter zijn de hardste klappen voor Adyen. De betalingsverwerker had het vorige week na de halfjaarcijfers ook al te verduren, en raakt na een aandelenverkoop van de top nog eens 3% kwijt. Zwaargewichten Unilever en Shell verliezen allebei 0,5%, ASML staat 0,3% in de min. Ook Galapagos (-1%), IMCD (-1,5%), Philips (-1,1%) en Randstad (-1,1%) zijn met het verkeerde been uit bed gestapt.

Alleen ING weet met +0,5% de index nog een beetje te redden. Collega-financial ASR krijgt er in de eerste minuten zelfs 0,7% bij.

In de Midkap-index valt vooral het verlies van Fugro op. De bodemonderzoeker geeft 2,7% toe op de slotkoers van vrijdag. Ook Aperam (-1,7%) heeft betere dagen gekend. De enige stijger is – hoe kan het ook anders – Flow Traders. Het handelsplatform profiteert juist van de turbulente tijden, en krijgt er 0,3% bij.

Beleggers hebben door al het gedoe rond de handelsoorlog meer trek in goud. Het edelmetaal krijgt de $1550 in zicht. De bitcoin staat na een dipje vorige week ook weer ruim boven de $10.000.