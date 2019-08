Beurs: China zorgt voor groene lunch

Om half één stond de AEX 0,3% hoger op 543,7 punten. De AMX steeg 0,1% naar 792,9 punten. Elders in Europa kregen de beurzen ook weer wat kleur op de wangen. De Franse CAC-40 en de DAX-index stegen 0,5% respectievelijk 0,4%.

De indexfutures wezen op een 0,7% tot 1,1% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 2,4% tot 3% op vrijdag.

Vanochtend vroeg leek het er nog op dat de stevige verliezen op vrijdag een staartje zouden krijgen. China kondigde toen nieuwe importtarieven op producten uit de VS aan, waarop de Amerikaanse president Trump twitterde dat Amerikaanse bedrijven zich uit China moeten terugtrekken. Ook kwam hij met extra heffingen.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger schrijft de plussen toe aan de geruststellende woorden van Donald Trump vanochtend tijdens de G7-top. „Hij meldde dat de Chinezen hebben gebeld om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Dat betekent dat er misschien toch nog een deal tussen de VS en China gesloten kan worden. Positief is ook dat de Amerikaanse kamer van koophandel heeft aangegeven dat het geen goed idee is om bedrijven uit China terug te trekken.”

Zwanenburg vindt de opgelaaide angst voor een recessie overdreven. „De meeste Amerikaanse retailbedrijven zijn met goede kwartaalcijfers naar buiten gekomen. Dit wijst erop dat de consumptieve bestedingen goed op peil blijven. Trump moet alleen niet al te hard tekeer gaan, want dan zou de recessie er alsnog kunnen komen.”

Bedrijven die vrijdag in de AEX hard onderuit gingen, stonden nu bovenin. Staalgigant ArcelorMittal klom 2% en chipmachinefabrikant ASML pakte er 1,2% bij.

De financiële instellingen lieten ook een aardig herstel zien. ABN Amro en ASR klommen 1,7% respectievelijk 1,5%.

De distributeur van chemicaliën IMCD raakt 1,5% kwijt. Betalingsverwerker Adyen verloor nog eens 0,8%, na vorige week al stevig te hebben ingeleverd op het licht tegenvallende halfjaarbericht en de herplaatsing van aandelen.

In de AMX blonk AMG met een winst van 3% uit, op signalen van stijgende prijzen van enkele zeldzame metalen.

Avantium steeg op de lokale markt 6%, in reactie op een miljoenensubsidie vanuit Brussel voor het ontwikkelen van technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen.

