Beurs: Trump biedt slechts beetje hoop

Om drie uur stond de AEX 0,4% hoger op 544,1 punten, na vrijdag 0,9% lager te zijn gesloten. De AMX steeg 0,3% naar 794,7 punten. De meeste overige Europese beurzen herstelden ook enigszins. De Franse CAC-40 en de DAX-index stegen 0,6% respectievelijk 0,4%.

De indexfutures wezen op een 0,6% tot 0,8% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 2,4% tot 3% op vrijdag.

Na de aankondiging van extra importheffingen over en weer op vrijdag en de oproep van Trump aan Amerikaanse bedrijven zich uit China terug te trekken, sloeg de Amerikaanse president vanochtend een hele andere toon aan. Na een telefoontje uit China liet hij weten erop te vertrouwen dat er een handelsdeal komt. China ontkent echter dat er de afgelopen dagen handelsoverleg is gevoerd. „ Op alle berichtgeving vanuit Trump zit behoorlijk wat ruis. Duidelijk is dat de handelsoorlog niet is afgelopen”, concludeert beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING.

Wiersma verwacht niet dat er dit jaar al een handelsakkoord gesloten zal worden. „De Chinezen maken geen haast en gokken er misschien op dat Trump niet herkozen wordt. Hoewel de impact van alle importheffingen beperkt is, bestaat het risico dat het wantrouwen en het negatieve sentiment op de beurzen de consumptieve bestedingen zullen drukken.”

De beleggingsstrateeg ziet echter geen reden voor pessimisme over de aandelenmarkten . „Economisch gaat het redelijk. De inkoopmanagersindices die recent naar buiten kwamen, bevestigen dat de groei in Europa slechts iets afzwakt. Voorts staan centrale banken klaar om meer te stimuleren.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger kan zich hier goed in vinden. Hij meent de opgelaaide angst voor een recessie overdreven is. „De meeste Amerikaanse retailbedrijven zijn met goede kwartaalcijfers naar buiten gekomen. Dit wijst erop dat de consumptieve bestedingen goed op peil blijven. Trump moet alleen niet al te hard tekeer gaan, want dan zou de recessie er alsnog kunnen komen.”

Bedrijven die vrijdag in de AEX hard onderuit gingen, stonden nu bovenin. Staalgigant ArcelorMittal klom 2,4% en chipmachinefabrikant ASML pakte er 1,2% bij.

De financiële instellingen lieten ook een aardig herstel zien. ABN Amro en ASR klommen 1,8% respectievelijk 1,2%.

De distributeur van chemicaliën IMCD, die sinds de publicatie van zijn tegenvallende halfjaarbericht al stevig heeft ingeleverd, raakte nog eens 1,9% kwijt. Betalingsverwerker Adyen verloor 0,8%, na de neergang van vorige week in reactie op het licht tegenvallende halfjaarbericht en de herplaatsing van aandelen.

In de AMX blonk AMG met een winst van 3,6% uit, op signalen van stijgende prijzen van enkele zeldzame metalen.

Avantium steeg op de lokale markt 3%, dankzij een miljoenensubsidie vanuit Brussel voor het ontwikkelen van technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen.

