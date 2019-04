Ankara stut Turkse banken miljarden

De Turkse overheid probeert daarmee de banken te helpen die problemen hebben om voldoende cash aan de markt uit te lenen en zelf overeind te blijven. Hun cashvoorraad is de laatste kwartalen volgens Europese toezichthouders fors geslonken.

Lira krijgt hulp. Ⓒ AFP

De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak heeft zijn banken gemeld bovenop de bestaande steun onmiddellijk $4,9 miljard te verstrekken in een poging om de Turkse economie weer te laten groeien.

De inflatie bleef afgelopen weken ondanks ingrepen van president Erdogan in de economie torenhoog: Turken betaalden in maart 19,7% meer voor hun boodschappen dan een jaar eerder. Van de beroepsbevolking is nu, officieel, 13,5% werkloos.

President Erdogan probeert met stimulering de Turkse economie te laten herstellen. Ⓒ AFP

Om staatsschuld verkocht te krijgen in de markt, moet de centrale bank vanwege het grote risico voor beleggers hen voor tienjarige obligaties 17,4% rente geven momenteel.

Achttien jaar geleden werden de Turkse banken in hun voortbestaan bedreigd. Ankara verstrekt het kapitaal voor staatsbedrijven of staatsdeelnemingen. Toen stak de centrale bank $77 miljard in de banken en indirect in de economie om het land te redden.

Twee fondsen zullen slechte leningen die nu op de balans van de Turkse banken drukken overnemen om te proberen die later tegen gunstige vergoedingen te verkopen.

Bedrijven in Turkije die hebben geleend staan onder steeds grotere druk om hun schulden af te lossen. Daarbij zouden de banken middels herfinanciering kunnen helpen. De Turkiye Halk Bankasi AS won op de beurs 4% en de Vakiflar Bankasi TAO steeg 1,3%.

Beleggers zijn sceptisch: ze herkennen de historische stap met dezelfde operatie met staatsobligaties en zien dat de markt die nog niet oppikt.

De grootste Turkse beurs reageerde gelaten met een stijging van nog geen half procent.

Meer van zulk financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!