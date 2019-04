Booking.com-oprichter steekt geld in laadpalen

Dat meldt de man die Nederlandse automobilisten aan de batterij wil krijgen woensdagmiddag namens zijn bedrijf Koolen Industries.

Koolen verdiende miljoenen aan Booking.com. Een deel steekt hij in het bedrijf Floading Energy Infra, dat specifiek zuinige laadoplossingen voor auto’s, bussen en vrachtwagens maakt. Een concreet bedrag noemt Koolen Industries niet.

De laadpalen zijn verbonden met zware batterijen, zijn vorige bedrijf LithiumWerks bouwde die voor zwaar vervoer waaronder treinen. Floading biedt nu de capaciteit van 3kw voor bij particulieren thuis, tot aan 450kw aansluitingen voor grote systemen.

Bekijk ook: Kees Koolen uit batterijmaker Lithium Werks

Daarmee hoopt hij een groene revolutie aan te zwengelen: minder auto’s met vervuilende uitstoot en de overstap van de autovloot op elektrisch, schoner vervoer. Koolen ging eerder al de concurrentie met autobouwer Tesla aan.

„De grootste uitdaging om over te stappen op schone energie is het kunnen opslaan hiervan. Daarom is deze uitbreiding van de bedrijfsportfolio een logische stap voor ons”, aldus Kees Koolen, die eerder in Uber actief was.

Batterijenmaker Kees Koolen is een fervent racer. Ⓒ FOTO REUTERS

Oktober vorig jaar claimde Koolen met zijn batterijmaker Lithium Werks $1,6 miljard aan toezeggingen uit China te hebben voor de uitbreiding van de productie van krachtige batterijen en de oprichting van een campus. Die deal en de samenwerking met de Universiteit van Twente werd later stopgezet.

Zijn eigen bedrijf bezit vierhonderd patenten in batterijtechnologie en heeft meerdere kleine overnames gedaan om de expertise in lithiumbatterijen uit te breiden.

Bekijk ook: Hollandse lithiumbatterij begint groeispurt