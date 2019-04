Energie drijft Amerikaanse inflatie op

De totale inflatie neemt een hogere vlucht dan gedacht. Ⓒ AFP

Amsterdam - De stijgende olieprijs heeft grote invloed op de inflatie in de Verenigde Staten. In totaal stegen de prijzen in Amerika in maart met 0,4%, waar 0,3% werd verwacht. De kerninflatie, zonder de volatiele energie- en voedselprijzen, kwam juist iets lager uit: 0,1%, waar op 0,2% werd gerekend.