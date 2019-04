EU-landen verdeeld over uitstelverzoek brexit

De 27 andere regeringsleiders nemen woensdag op een speciale top in Brussel een besluit over het verzoek, waarvoor unanimiteit nodig is. De meeste Europese regeringen, waaronder Nederland, zien juist meer in een langer uitstel dan waar May om vraagt. Ze hopen dat daarmee de onzekerheid en onrust bij burgers en bedrijven over een dreigende wanordelijke brexit door een no-dealscenario tot bedaren komt.

Er komt vrijwel zeker uitstel omdat niemand wil dat de Britten vrijdag middernacht, als de huidige deadline verloopt, zonder een door het Britse parlement goedgekeurde scheidingsdeal, uit de EU ‘vallen’.

Geen heronderhandeling

De Franse president Emmanuel Macron wil voor hij instemt met een nieuwe brexitdatum weten van May wat haar bedoeling is met de Europese verkiezingen. ,,Het is niet evident dat ze meedoen op 23 mei als ze op 30 juni vertrekken’’, aldus een diplomaat. Het nieuwe Europees Parlement moet op 1 juli worden geïnstalleerd. May heeft laten weten dat ze liever geen verkiezingen houdt maar de organisatie ervan is wel in gang gezet.

Als de EU-top zou kiezen voor een lang uitstel tot bijvoorbeeld volgend voorjaar, dan is dat onder voorwaarde dat de Britten het functioneren van de EU niet dwarsbomen. Het terugtrekkingsakkoord dat May in november met Brussel bereikte, en dat al drie keer door haar parlement is weggestemd, kan niet heronderhandeld worden.