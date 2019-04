Tech levert Amsterdam duizenden banen op

De bouwput waar het hoofdkantoor van Booking.com moet komen. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - De technologiesector is de belangrijkste ’banenmotor’ voor de economie van Amsterdam en omgeving. In de laatste twee jaar zijn er 13.000 banen in de sector in de hoofdstad bijgekomen, een groei van 12 procent per jaar. De snelst groeiende bedrijven, qua werkgelegenheid, zijn Picnic, Adyen, Takeaway, Swapfiets en MessageBird.