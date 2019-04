'Wall Street gaat iets hoger openen'

De ECB hield zoals verwacht de rente onveranderd en herhaalde dat de rente zeker tot en met eind dit jaar niet wordt verhoogd. ECB-president Mario Draghi geeft een toelichting op het rentebesluit.

De inflatie in de VS is in maart gestegen naar 1,9 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in februari. Daarmee kwam de inflatie iets hoger uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op 1,8 procent. De kerninflatie zwakte juist wat af. Het inflatiecijfer heeft invloed op het rentebeleid van de Fed.

Delta Air Lines

De notulen van de Fed worden om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gepubliceerd. Bij de vergadering in maart kondigde de centrale bank aan dat de rente dit jaar ongemoeid wordt gelaten en werden de prognoses voor de groei van de Amerikaanse economie neerwaarts bijgesteld. Overigens riep president Donald Trump de Fed vorige week op de rente juist te verlagen. Volgens Trump hebben de acties van de Fed gezorgd voor een minder sterke economische groei.

Bij de bedrijven in New York kwam onder meer Delta Air Lines met resultaten. De luchtvaartmaatschappij en samenwerkingspartner van Air France-KLM heeft een goed kwartaal gedraaid en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Delta lijkt met winst te gaan beginnen.

Levi Strauss

Ook jeansmaker Levi Strauss, dat recent na lange tijd terugkeerde op Wall Street, opende de boeken over het afgelopen kwartaal. De cijfers lijken goed te vallen gezien de behoorlijke plus voorbeurs voor het aandeel Levi Strauss.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,7 procent lager op 26.150,58 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,6 procent tot 2878,20 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 7909,28 punten.