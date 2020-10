Nederland harder geraakt door Brexit-pijn

Boris Johnson ziet een harde Brexit naderen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Britse permier Boris Johnson heeft er geen vertrouwen meer in dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor het einde van het jaar nog een handelsakkoord sluiten. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van de Britten. Een harde Brexit kost ons 0,44% van het bruto binnenlands product. Dat is meer dan de meeste andere EU-landen.