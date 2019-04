Oeps! Hypotheekaflossing naar oud rekeningnummer, €40.000 kwijt

Blijf geen geld overmaken naar oude rekeningnummers, dit gaat een keer mis. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het is best belangrijk om af en toe te controleren of de rekeningnummers die je gebruikt nog kloppen. Daar kwam een ING-klant op een pijnlijke manier achter. De bank had het nummer voor extra aflossingen van de hypotheek veranderd en het na vier jaar aan iemand anders gegeven. Hij bleef overmaken, en kan nu fluiten naar €43.800.