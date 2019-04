Bod op beveiliger G4S in de maak

Uiterlijk 8 mei moet er een bod op G4S liggen. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - G4S, het Britse bedrijf dat zich ook in ons land bezighoudt met geldtransport en beveiliging, komt mogelijk in Canadese handen. Concurrent Garda World is een bod aan het voorbereiden op het gehele bedrijf of een deel daarvan, bevestigt een woordvoerder tegenover persbureau Bloomberg.