Toestel KLM-partner aan ketting op Schiphol

Jet Airways is een partner van KLM, samen verzorgen ze meerdere vluchten per dag naar India.

Ruim anderhalf jaar geleden werd een intensieve samenwerking tussen de twee luchtvaartmaatschappijen aangekondigd, nadat Jet zijn Europese basis had verlegd van Brussel naar Schiphol. KLM investeerde mede hierdoor in nieuwe routes op India, die als gunstig voor het vestigingsklimaat in Nederland gezien worden. De luchtvaartmaatschappij zegt de situatie in de gaten te houden, maar kan niet bevestigen of ze bereid is om de achterstallige betaling van €1,5 miljoen aan vrachtafhandelaar WSF te voldoen.

Jet Airways verkeert al enige maanden in zware financiële problemen. Het voortbestaan hangt aan een zijden draad. Vrijdag verloopt de termijn voor een nieuwe financieringsronde. Tot dusverre kwam de operatie richting Nederland niet in gevaar, hoewel bijna 80% van de vliegtuigen in India aan de grond staat. Ingewijden spreken tegenover De Telegraaf van een ’complete ramp’ voor het voorbestaan van de routes naar Nederland. Jet Airways was niet bereikbaar voor commentaar.