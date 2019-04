Luttenaar daagt Lego uit

Robin de Wilde heeft vertrouwen in een wereldwijd succes. Ⓒ EIGEN FOTO

De Lutte - Constructiespeelgoed Twickto is pas twee jaar op de markt, maar het idee is ouder. Luttenaar Gert-Jan de Wilde bedacht het 25 jaar geleden toen zijn zonen nog klein waren. Hij deed er niets mee en het idee lag in een kluis te verstoffen. Tot zijn zoon Robin ermee aan de slag ging.