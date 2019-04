Hema neemt gok met Amsterdam

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hema neemt een groot risico door de naam in het buitenland te veranderen in Hema Amsterdam. Allereerst omdat de merknaam nog niet lijkt geregistreerd, valt merkenrechtadvocaat Diederik Donk op. En ten tweede: „Als iemand in Spanje een shirt koopt met Hema Amsterdam en het is niet in Amsterdam vervaardigd, dan is dat misleiding.”