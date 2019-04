Irritaties in Kamer over afwezigheid Shell

Shell-baas Nederland Marjan van Loon reageerde eerder al wel op het geplande rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven en hun bijdrage aan Nederland. ,,De vragen die aan de orde komen zijn relevant voor alle bedrijven die over de grens zakendoen. Shell volgt dezelfde regels die voor alle bedrijven in Nederland gelden", zo verklaarde ze. ,,Een politiek debat over het belastingstelsel gaat alle ondernemers aan. Daarom voert VNO-NCW namens het gehele bedrijfsleven het woord.”

Kamerleden vinden het niet kunnen dan Shell niet komt opdagen. Kamervoorzitter Khadija Arib zou volgens hen de multinational moeten overhalen toch te verschijnen. Shell wacht de ontwikkelingen af.

