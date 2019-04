Fed-bestuurders worstelden met onzekerheden

Voor dit jaar werden rentestappen in de ijskast gezet. Volgend jaar zal de rente naar verwachting één keer worden verhoogd. De bestuurders wezen er in meerderheid op dat de huidige economische situatie die aanpak rechtvaardigt, al gingen er geluiden op over de noodzaak om qua beleid flexibel te blijven. De rentetarieven zullen voorlopig blijven staan op 2,25 tot 2,5 procent, al zien sommige beleidsmakers ruimte voor verdere verhogingen.

De voorzichtige aanpak van de Fed weerspiegelt de zorgen die leven over de tragere economische groei. Ook leven er twijfels over de lagere energieprijzen die invloed hebben op de inflatie. Verder werd gewezen op de situatie op de wereldwijde markten, zoals de brexitperikelen en tragere groei in China en Europa.

Kritiek Trump

De gematigde toon van de Fed op rentetarieven kwam te midden van kritiek van president Donald Trump en sommige van zijn adviseurs die hardop pleitten voor renteverlagingen. Ook riep Trump de Fed op obligaties te blijven kopen. Volgens Trump hebben de acties van de Amerikaanse koepel van centrale banken gezorgd voor een minder sterke economische groei in de VS.

Trump maakte onlangs bekend twee van zijn politieke aanhangers in de Fed te willen benoemen, te weten Stephem Moore en Herman Cain. Vooral laatstgenoemde zorgde bij veel Republikeinen voor gefronste wenkbrauwen. Eerder staakte Cain zijn presidentscampagne na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag.