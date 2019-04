Economische groei gaat aan Nederlander voorbij

Het leven wordt alsmaar duurder, luidt de veelgehoorde klacht. Is dat slechts gevoel of emotie? Nee hoor, het klopt als een bus. Onderzoek van ING laat zien dat de Nederlandse consument het tien jaar na het begin van de crisis nog altijd zwaar heeft. We zijn steeds meer kwijt aan basisbehoeften als wonen en boodschappen. „De ruimte voor leuke dingen is nog altijd beperkt en we verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.”