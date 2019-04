'VS en China zijn er op sommige punten al uit'

De bewindsman benadrukte dat er momenteel hard aan een deal gewerkt wordt. Zo had hij dinsdag nog een uitgebreid telefoongesprek met de Chinese vicepremier Liu He. Maar Mnuchin wilde niet speculeren over een mogelijke datum van het beëindigen van de handelsoorlog.

,,Als het lukt om een deal te bereiken, dan betekent dat een significante verandering in de relatie tussen de VS en China’’, aldus de Amerikaan. Het zal volgens hem om een ,,erg gedetailleerd document'' gaan dat meer zaken omvat dan waar beide grootmachten ooit eerder afspraken over hebben gemaakt.