Woningprijs stijgt voor het eerst in jaren niet meer

Kwartaal op kwartaal bekeken, zijn de prijzen op de woningmarkt hiermee voor het eerst sinds het najaar van 2015 gestabiliseerd. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van de Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

In de eerste drie maanden van dit jaar betaalden kopers gemiddeld 294.000 euro voor hun droomwoning. In het laatste kwartaal van 2018 was dit 299.000 euro. Nadat de gemiddelde woningprijs in januari met 302.157 euro een historisch record vestigde, gingen de prijzen in februari en maart echter omlaag.

Correctie

Hoewel er op kwartaalbasis feitelijk sprake is van een daling van 1,4%, spreekt de NVM van een daling van 0,1%. Dit komt omdat de organisatie de gemiddelde prijs corrigeert als er minder dure vrijstaande woningen en appartementen in de Randstad worden verkocht, zoals ditmaal het geval is.

De prijs per vierkante meter laat iets duidelijker zien dat de gekte in prijzen van woningen op zijn einde loopt. In het eerste kwartaal van 2019 lag deze prijs op 2514 euro. Dat is een daling van 1 euro vergeleken met de vierkantemeterprijs uit de laatste drie maanden van vorig jaar. Vergeleken met een jaar geleden liggen de prijzen 7,6 procent hoger.

Te duur

Vervelend genoeg komt de stabilisatie van de prijzen niet door een groeiend aanbod van woningen, maar omdat kopers het simpelweg opgeven. In het eerste kwartaal van 2019 gingen er nog net geen 3 procent meer woningen in de verkoop dan een jaar geleden.

Vooral starters, jonge gezinnen en kopers met een krapper budget hebben door het chronische tekort aan appartementen minder te kiezen, aldus de NVM. In de prijsklassen tussen 300 en 750 duizend euro is het aantal transacties juist toegenomen, met 15 procent.

Nieuwe realiteit

NVM-voorzitter Ger Jaarsma stelt dat de in korte tijd flink opgelopen prijzen veel kopers uit de markt heeft gedrukt: „We zien dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan.”

De verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot 150.000 euro is sterk gedaald, met 41% in vergelijking tot het vorige jaar. „Starters, jonge gezinnen en mensen met een krapper budget hebben in deze markt minder te kiezen” aldus Jaarsma.