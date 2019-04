Help, de manager wordt overstelpt met informatie

En dat is een probleem, zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. „Werknemers die aangeven zoveel mails, telefoontjes en appjes binnen te krijgen dat ze dat niet allemaal kunnen verwerken, zijn veel vaker actief op zoek naar een andere baan”, stelt zij. „Te veel informatie is dus niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, maar ook voor werkgevers.”

Van alle werknemers in Nederland geeft 28% aan last te hebben van te veel informatie, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een onderzoek van het CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers. Dat is iets meer dan vier jaar geleden, toen dit onderzoek de vorige keer werd uitgevoerd. Indertijd had 24% last van informatie-overvloed.

Hogeropgeleiden hebben met 40% bijna drie keer zo vaak last van te veel informatie als lageropgeleiden (14%). Na managers ervaren werknemers in de ict en het openbaar bestuur het vaakst een overvloed aan digitale informatie. Ook de sector onderwijs, die niet direct bekend staat om veel digitale communicatie, staat vrij hoog. Hooftman: „Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat docenten de hele dag voor de klas staan en daarna nog eens alle mails en dergelijke moeten verwerken. Dan komt er veel in korte tijd op je af.”

Van alle beroepen geven werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen het minst aan te worden overstelpt door informatie.